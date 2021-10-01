Oktay Akbal edebiyat ödülü roman dalında verilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Oktay Akbal'ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' yarışması düzenliyor.

İlki bu yıl hikâye dalında gerçekleşen edebiyat ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlenecek. ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek. Ödül töreni Oktay Akbal'ın doğum günü olan 20 Nisan'da gerçekleşecek.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü” Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Adres: Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla Telefon: 4444801 - 1952 (Belediye Santral) başvuruda bulunabilecek.