Oktay Akbal Edebiyat ödülüne yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal'ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' yarışması düzenliyor.

İlki geçtiğimiz yıl hikâye dalında gerçekleşen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlendi. Başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne yapıldı. Yarışmaya katılan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim etme imkanı buldu.

Ödül töreni 28 Ağustos'ta yapılacak

Bu yıl roman dalında düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödül töreni 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak roman dalında yarışmaya katılın yoğun olması dolayısıyla seçici kurul eserlerin daha detaylı incelenmesi için ödül töreninin 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Kuruldan alınan bilgiye göre yarışmaya geçen yıldan üç kat fazla eser katıldı.