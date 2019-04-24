Okul çevrelerinde açık sigara satışına denetim

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, okul çevrelerindeki market, büfe ve tekel bayilerinde açık sigara satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne asayiş ve yunus ekiplerinin katıldığı denetim, okul çevrelerinde açık sigara satışının engellenmesine yönelik market, büfe ve tekel bayilerini kontrol etti. Ayrıca Gazi İlkokulu-Ortaokulu, Atatürk İlkokulu-Ortaokulu, Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin ortak kullanım alanı olan sokaklarda okul önlerinde bekleyen şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Çocukların Korunmasına Yönelik Okullar Çevresinde Yapılan Denetim Uygulamasında; Okul çevresinde faaliyet gösteren market, büfe ve tekel bayilerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Emniyet güçleri uygulamanın Fethiye'nin tüm okul bölgelerinde sık sık yapılacağını da bildirdi.