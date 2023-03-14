Okul servisi alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak için kontağı çevirdiği okul servisi bir anda alev alırken, minibüs tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Pazaryeri otoparkında park halindeki 48 S 1258 plakalı okul servisinin sürücüsü, aracı çalıştırmak için marşa bastığı anda minibüste yangın başladı. Araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bölgedeki vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalıştı fakat alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Okul servisinin yanındaki başka bir minibüs, hızlı şekilde bölgeden alınarak yanmaktan son anda kurtarıldı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri yangına müdahale etti. Okul servisinden çıkan siyah dumanlar, Yarımada'nın birçok yerinden görüldü. Minibüsteki alevler, otopark yanındaki ağaçlara da zarar verdi. Çıkan yangın yoğun müdahale sonucu söndürülürken, okul servisi aracı demir yığını haline geldi.