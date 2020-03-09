Okul servisleri koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, özel bir kolej tarafından okul servislerinde koronavirüs

ve oluşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı ilaçlama yapılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı Menteşe'de özel bir kolej tarafından öğrenci servisleri ilaçlandı. 12 öğrenci servisinin dezenfekte edildiğini belirten ilaçlama şirketi sahibi Sabri Yaşar, "Kullandığımız ilaç ve yaptığımız ilaçlama yöntemini şu an dünyadaki ve ülkemizdeki birçok firma kullanıyor. İlaç Almanya'dan ülkemize getiriliyor. Biz de İstanbul'dan temin ediyoruz. 1 aylık etki süresi var. Bu nedenle ayda bir kez ilaçlama yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kolej yetkililerinden yapılan açıklamada ise, "Kolejimizde uyguladığımız hijyenik standartları bu süreçte 3-4 katına çıkarttık. Öğrencilerimizin kullandıkları her şey bu özel sıvı ile yıkanmakta, ya da silinmektedir. İş Güvenliği firmamıza ait okul doktorumuzun yönetiminde çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görmesi için çalışıyoruz" diye ifade edildi.