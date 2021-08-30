Okullar açıldı, sahiller boşaldı

Trafik normal seyrine dönerken sahiller ise çocukları olmayan yerli turistlere kaldı. Tatilden dönüş yolunda da uzun trafik kuyrukları oluştu.

Yaz aylarında yükselen Bodrum nüfusunda gözle görülür düşüş yaşanmaya başladı. Okulların açılmasına bir gün kala Bodrum trafiği normale döndü. Bodrum çıkış yönünde trafik yoğunluğu ise dikkatlerden kaçmadı. 170 bin nüfusu olan ilçenin yaz aylarında 1 milyona yaklaşması trafiği alt üst ederken, sahillerde ise adım atacak yer kalmıyordu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Bodrum'da gözle görülür bir sakinlik oluştu. Tatilciler dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte Bodrum-Milas kara yolunda ise uzun trafik kuyrukları başladı.

Highlight Hotel ve Miya Beach işletmecisi Hamit Tecer okulların açılmasıyla birlikte turizmde bir düşüş olacağını ifade ederek, “Bizim otelimiz aile oteli olduğu için rezervasyonlardan da gördüğümüz kadarıyla bir düşüş söz konusu. Bu dönemlerde turizmcilerin yapacağı hamle yabancı turistleri ağırlamak olabilir ama oda pandemi dolayısıyla yurtdışı sıkıntısı da var. Geçen sene Eylül ayı çok iyi geçmişti çünkü okullar kapalıydı. Okulların açılması turizmde düşüşe neden olacaktır” dedi.