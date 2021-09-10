Okullar açıldı sahiller boşaldı, otel rezervasyonları yüzde 50'lere düştü

Okulların açılmasının ardından Bodrum sahilleri sessizliği bürünürken, otel rezervasyonları yüzde 50'lere düştü.

Yaz sezonunun da Bodrum'u kalkındıran yerli turist okulun açılmasıyla birlikte şehirlerine dönmesiyle birlikte sahiller boşaldı. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları azaldı. Birçok otelde ise rezervasyonları neredeyse yarı yarıya düştü. Eylül ayının ardından Ekim ayında ise birçok otelin kapılarını kapatacağı öğrenildi. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında beklenen turist rakamının üzerinde geçen yaz sezonundan memnun olan turizmciler Eylül ve Ekim ayından da umutlu olduklarını ama istedikleri rakamların altında Eylül ayının geçtiğini söylediler.

Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Murat Gökmen, Ağustos ayını güzel rakamlarla kapattıklarını belirterek, “Eylül ayında hedeflerimizi tutturmayı düşünüyoruz. İç Pazar misafirlerimizin desteği çok önemli. Bayram'da yaşadığımız yoğunluğu inşallah Eylül ayında da iyi bir iç pazarı ağırlığıyla hedeflerimizi tutturmayı düşünüyoruz. Pandemi süreci ile birlikte çoğu rezervasyon son dakika yapılıyordu. Erken rezervasyonlar minimumda. Son dakika gelen rezervasyonlarla önümüzü görmeye çalışıyoruz. Eylül ayında iç pazarın iyi gidecek gibi görülüyor. İngiltere pazarı açılırsa Eylül ayı iyi geçer Ekim ayı ise Eylül ayındaki hareketliliğe bağlı” dedi.

Doora Otel işletmecisi Geylani Dursunoğlu ise Temmuz ve Ağustos ayında güzel bir doluluk yakaladığını ifade ederek, “Temmuz ayında bir çok otel yüzde 85 doluluk oranını yakalamıştır. Ağustos ayında ise yüzde 90 seviyesinde görüldü. Bazı oteller ise yüzde yüzleri gördü. Güzel bir Temmuz, Ağustos yaşadık. Ağustos ayının başında yaşadığımız yangınlardan dolayı biraz düşüş yaşadık ama Ağustos ayıda güzel geçti. Eylül ve Ekim ayları biraz sıkıntılı günlerin olduğunu gösteriyor. Bu durumu Ağustos'un son haftası anlamaya başlamıştık. Okulların açılmasıyla beraber yerli Pazar neredeyse tamamen çekilmiş durumda. Okulların tekrar kapanacağını da düşünmeyerek, Yüz yüze eğitim devam edecek. Otelciler, turizmciler kendilerini buna göre ayarlamalılar. Şu anda otellerdeki dolulukların kendi doluluklarımdan söz ederek söyleyeyim. Yüzde 60, yüzde 70'leri görmüyoruz. Ay sonuna doğru daha da düşüyor bu rakam. Ekim ayında bir çok otel kapatacaktır diye düşünüyorum. Ekim ayı dolulukları çok sıkıntılı bir durumda. Avrupa ve İngiltere pazarının hiç olmaması tamamen ümitlerimizi tüketti. 2022'de pandemiyi atlatırsak güzel bir sezon bizi bekliyor” şeklinde konuştu.