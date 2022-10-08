Okullarda Akdeniz Foku bilinçlendirme eğitimi

Dünya'da sayıları hızla azalan Türkiye'de ise yaklaşık 100 bireyin bulunduğu Akdeniz Foku hakkında bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Datça'da okullarda minik öğrencilere eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu arasında imzalanan protokol sonrası, Muğla ili sınırları çerçevesinde Akdeniz Foku Tür Eylem Planı devreye girdi.

Proje çerçevesinde Datça kıyılarında fok izleme çalışmaları yapılmış ve farkındalık oluşturma amacı ile Datça Milli Parklar Şefliği ve Sualtı Araştırmaları Derneği tarafından Datça okullarında eğitim çalışmaları verildi.