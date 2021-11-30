Okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Pandemi sürecinin başından bu yana dezenfeksiyon işlemine devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak okullarımızın düzenli olarak bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizliği işlemlerini yapıyorduk. Pandemi sürecinin başından bu yana da düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. Yüz yüze devam eden 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında da geleceğimiz olan çocuklarımızın daha temiz ve güvenli okullarda öğrenim görmesi için ilçe merkezimizdeki ve kırsaldaki okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ve steril ortamlarda eğitim alması bizim de sorumluluğumuzdur. Bu nedenle dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.