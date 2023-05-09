Okullarda trafik bilgilendirme etkinliği

Menteşe'de özel bir eğitim kurumunda ortaokul düzeyindeki 120 öğrenciye yönelik olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince trafik eğitimi, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Öğrenciler Trafik ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine merak ettikleri konularda sorular sorarakken, görevliler tarafından sorular cevaplandırıldı. Öğrencilerle okul bahçesinde nostaljik polis aracıyla tur atılırken, keyifli anlar yaşandı.