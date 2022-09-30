İhlas Haber Ajansı

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Okulların kantin ve yemekhaneleri denetleniyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi gerçekleştiriyor.



Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle öğrencilerin daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Ekipler, kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeileri, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, mutfak içi rafların ve tezgah üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları ile ilgili incelemelerde de bulunuyor. Yetkililer, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yapılan denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti.

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