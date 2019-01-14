Okulun yakıt tankından sızan fuel oil yağmurla birlikte denize ulaştı

Muğla'nın Datça ilçesinde, okulun delinen yakıt borusundan sızan fuel oil 1 kilo metre uzaklıktaki denize ulaştı.

Datça'nın İskele Mahallesi'nde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kaloriferine iletimi sağlayan demir boruda dün gece meydana gelen delinme sonucu 4 ton yakıt karayolu ve kanalizasyona sızmış, yakın bir bölümü ise denize ulaşmıştı. Datça Belediyesi ekipleri, toprak ve talaşla sızıntının üzerini kapatarak fuel oilin denize daha fazla sızmasını önlemişti.

Yağmur denize ulaşan sızıntıyı artırdı

Günün ağarmasıyla birlikte sahilde inceleme yapan Datça Belediyesi ekipleri, kirliliğinin geniş bir alana yayılmaması için önlem aldı. Ancak öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte kum ve talaşla üzeri örtülen fuel oil, çözülerek yağmur suyu drenaj hattından ilerleyerek denize ulaştı. Yakıt sızıntısının geniş bir alana yayılmaya başlaması üzerine belediye ekipleri, iş makinesiyle drenaj hattının denize ulaştığı noktada çukur kazarak fuel oilin suyla buluşmasını engelledi.

Daha sonra bu çukurda toplanan yakıt, vidanjörlerle başka bir bölgeye nakledildi. Denize ulaşan yakıtın dağılmaması ve denizden alınması için Marmaris Belediyesi'nden bariyer ile kapsamlı çalışmalar için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden araç desteği talep edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, incelenmesi için kirlenen deniz suyundan numuneler aldı.

Olayın meydana geldiği andan itibaren Datça Belediyesi olarak tüm önlemleri hızlı bir şekilde aldıklarını ve çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Yola akan yakıt, yağmurla birlikte belediyemiz tarafından yapılan yağmur suyu drenaj hattına karışmış. Yağmur suyu drenaj kanalları denize verildiği için yakıt denizin kenarına kadar gelmiş ama bununla ilgili gerekli tüm tedbirleri aldık. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Allah daha beter çevre felaketlerinden korusun” dedi.