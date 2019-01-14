Okulunun yakıt borusu delindi, sızan fuel oil denize ulaştı

Muğla'nın Datça ilçesinde, okulun delinen yakıt borusundan sızan fuel oil 1 kilo metre uzaklıktaki denize ulaştı.

Edinilen bilgiye göre; Datça'nın İskele Mahallesinde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt takına geçtiğimiz ay fuel oil yüklemesi yapıldı. Yakıt tankından kalorifere iletimi sağlayan demir boruda bugün akşam saatlerinde aşırı yıpranma sonucu oluşan delikten sızmaya başlayan fuel oil, kanalizasyona karıştı.

Kanalizasyonun tıkalı olması yakıtı denize yönlendirdi

2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun, atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması sonucu kanalizasyondan taşan fuel oil eğitimli olan yoldan ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti.

Yapılan araştırmada karayoluna ve daha sonra ulaşan yakıt sızıntısının kaynağı tespit edildi. Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı.

6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, geriye kalan 4 tonluk bölümün depodan sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.

“Eğitim öğretim aksamayacak”

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi. Datça'da hava sıcaklıklarının 13 ila14 derece civarlarında olduğuna işaret eden Uçar, ortada eğitim öğretimi aksatacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.