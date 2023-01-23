Okuma yazma bilmiyor ama İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Muğla'da henüz okuma-yazma bilmeyen 6 yaşındaki Ada Türk isimli kız çocuğu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Damla-Mustafa Türk çiftinin 6 yaşındaki kızları Ada, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması ile dikkat çekiyor. 4 yaşında videolar yardımı ile 10 kıtayı ezberleyen küçük çocuğun, İstiklal Marşı'nı ezbere okuması şaşırtıyor. Cep telefonunda oyun oynamak istediği zamanlarda anne ve babasının İstiklal Marşı'nı açıp dinletmesi ile zamanla İstiklal Marşı'nı ezberleyen Ada, güçlü hafızası ile de dikkat çekiyor.

“Kızımızla gurur duyuyoruz”

Anne Damla Türk, çocuğunun ilk kez İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğunda şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, ”Ada, milli duyguları çok güçlü olan bir çocuk. 4 yaşından beri zaten İstiklal Marşı'nı çabaları ile ezberlemeye çalışıyordu. Telaffuzlarda çok hata yapıyordu, biz o konuda yardımcı olduk. Okuma-yazma bilmemesine rağmen 10 kıtayı ezberledi. Kızımızla gurur duyuyoruz” dedi.