Okuma yazma bilmiyor ama İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Muğla'da henüz okuma yazma bilmeyen ve İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okuyan 6 yaşındaki Ada Türk, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaket ile ödüllendirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Damla-Mustafa Türk çiftinin 6 yaşındaki kızları Ada Türk, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması ile dikkat çekiyor. 4 yaşında videolar yardımı ile 10 kıtayı ezberleyen küçük çocuk, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor. Cep telefonunda oyun oynamak istediği zamanlarda anne ve babasının İstiklal Marşı'nı açıp dinletmesi ile zamanla ezberleyen Ada, güçlü hafızası ile de dikkat çekiyor.

Henüz okuma yazma bileyen minik kız, Türk Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaket ile ödüllendirildi.

"Kızımızla gurur duyuyoruz"

Anne Damla Türk, çocuğunun ilk kez İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğunda mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Ada, milli duyguları çok güçlü olan bir çocuk. 4 yaşından beri zaten İstiklal Marşı'nı çabaları ile ezberlemeye çalışıyordu. Telaffuzlarda çok hata yapıyordu, biz o konuda yardımcı olduk. Okuma yazma bilmemesine rağmen 10 kıtayı ezberledi. Kızımızla gurur duyuyoruz" dedi.