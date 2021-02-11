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Öldüğü sanılan deniz kaplumbağasının, yaşadığı ortaya çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde sahile vuran, vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan tedavinin ardından tekrar yaşama tutundu, kaplumbağaya Datça’nın eski adı olan Dadya ismi verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vuran, vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan tedavinin ardından tekrar yaşama tutundu, kaplumbağaya Datça'nın eski adı olan Dadya ismi verildi.


Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşlar sahilde ölmüş olabileceğini düşündükleri deniz kaplumbağası buldu. İskele Mahallesi, Hastanealtı Plajı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş şekilde bir deniz kaplumbağası görünce yetkililere haber verdi. Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Deniz kaplumbağası Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehebilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.


“DEKAMER'de yaşadığı ortaya çıktı”


Datça ilçesinden DEKAMER'e getirilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının veteriner tarafından yapılan incelemesinde soğuktan dolayı şoka girdiği ve yaşadığı belirlendi. Hemen tedavisine başlanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken yaşama tutundu.

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