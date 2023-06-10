Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri maharetlerini sergiledi

Oldukça renkli geçen konserde kursiyerleri dinleyen protokol ve davetlileri konser sonunda sanatçılara tam not verdi.

Dalaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Türk Halk Müziği Konseri tertip edildi. Dalaman'da faaliyetlerini sürdüren bir okulun salonunda gerçekleştirilen konserde amatör sanatçılar seslendirdikleri türkülerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere; Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albayı Halil Gökçe, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.