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Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan bir kişi, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü.

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan bir kişi, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü. Gözden kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ta bulunan Geyik Barajı'na arkadaşlarıyla kamp kurmaya ve balık tutmaya giden 27 yaşındaki Hakan Ş., oltasına gelen balığı çıkarmak için göle girdi. Hakan Ş.'nin suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede bir süre arama yaptı. Ekiplerin Hakan Ş.'ye ulaşamaması üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

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