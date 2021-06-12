Ölü deniz kaplumbağası karaya vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fehmi Özkul tarlasına giderken Akçabük mevkiinde kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Hareketsiz duran kaplumbağanın sağlık durumundan şüphelenen Özkul durumu Datça Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları kontrollerde kaplumbağanın ölü olduğunu belirlerken, kaplumbağa ekipler tarafından bölgeden alındı.