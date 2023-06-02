Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Nesli tehlike altında olması nedeniyle tüm dünyada koruma altında bulunan Caretta caretta deniz kaplumbağası ölüsü, Gökova Körfezi'nde kıyıya vurdu.

Ula Akyaka ve Menteşe Akbük koyu arasında yer alan Turnalı sahiline ölüsü vuran Caretta caretta deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Carettanın neden öldüğü bilinmiyor.

Türkiye'de Nisan aylarında Ortaca Dalyan İztuzu sahili ve Fethiye Çalış Plajı başta olmak üzere Antalya ve Mersin illerinde de üremek için sahile yumurta bırakan Caretta caretta deniz kaplumbağaları için İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, koruma altındaki deniz canlılarının tedavisini ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor.

Beslenmek amacıyla iç sulara gelen Carettalar, denize atılmış ağlara dolanarak ve balıkçı teknelerinin pervanesine çarpması sonrası ağır yaralar alırken, uzun süre deniz altında nefessiz kalması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.