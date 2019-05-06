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Ölü sayısı 3'e yükseldi

Muğla Milas’ta yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada, ölü sayısı 3’e yükseldi.

Muğla Milas'ta yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi.


Milas'tan İstanbul seferi için yola çıkan otobüsün, dün Suçum Mevkii'nde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölmüş ve 42 kişi ise yaralanmıştı.Feci kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ve yolcu Ersin Aksoy olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kamil Evren de yaşamını yitirdi. Meydana gelen feci kaza sonrasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

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