Ölüdeniz Geliştirme Kooperatifi'nde 2022 Yılı Faaliyet Raporu ibra edildi

Genel kurulda 2022 yılı faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi.

Fethiye'nin en eski ve köklü olan 55 üyesi bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifinin genel kurulu yapıldı. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi ofisinde gerçekleşen mali genel kurulda, divan başkanlığını Sadi Kısa, katip üyeliğini Musa Ünsal yaptı. Kurulda Kooperatif Başkanı Muhammet Kökten, Kooperatif Fahri Başkanı Mümtaz Kökten ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Gerçekleşen toplantıda 2022 yılı faaliyet raporu ele alındı. Rapor yönetime sunulurken, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak değerlendirmelerde de bulunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, “Olağan mali genel kurulumuzu tamamladık. Bunun sonucunda 2022 yılı faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi. Özverili bir şekilde çalışan yönetim kurulu üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.