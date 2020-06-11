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Ölüdeniz içme suyu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii’nde başlatılan içme suyu çalışmalarında bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yüzde 85’i tamamlarken, 7 bin 500 metre uzunluğundaki şebeke hattı ve 96 adet abone bağlantı hatlarının hepsi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii'nde başlatılan içme suyu çalışmalarında bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yüzde 85'i tamamlarken, 7 bin 500 metre uzunluğundaki şebeke hattı ve 96 adet abone bağlantı hatlarının hepsi tamamlandı.


Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii'nde devam eden çalışmaları değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Haziran ayı içerisinde şebekeye suyunun verileceğini açıkladı.


Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden birisi olan Muğla'da yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleler Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) çalışmaları sonucunda suya kavuşuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii'nde geçtiğimiz Mart ayı içerisinde başlattığı içme suyu çalışmalarında sona geldi.


Yaklaşık 4 Milyon TL'ye mal olan proje kapsamında bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yüzde 85'i tamamlanırken, 7 bin 500 Metre uzunluğundaki şebeke hattı ve 96 adet abone bağlantı hatlarının hepsi tamamlandı.


Başkan Gürün, “Haziran ayı içerisinde şebekeye suyu veriyoruz”


Çoğunluğunu turizm tesislerinin oluşturduğu Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii'nde çalışmaların hızla ilerlediği ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Haziran ayı içerisinde şebekeye suyu vereceklerini söyledi. Başkan Gürün, “Fethiye ilçemizde 127 milyonluk alt yapı yatırımlarımız devam ediyor. 62 milyon TL Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yanında Ölüdeniz Mahallesi Belcekız Mevkii'ndeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve modern hizmetler alması için altyapı konusunda müjdelerimiz devam edecek” dedi.

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