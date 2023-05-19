Ölüdeniz sahilinde dev Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz Kumburnu sahilinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bin metrekarelik Türk bayrağı açılırken, deniz dibinde de resim sergisi açıldı.

Fethiye'de çeşitli kurumların işbirliği ile anlamlı bir 19 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bin metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Havadan da görüntülenen dev Türk bayrağı vatandaşların beğenisini topladı. Ayrıca etkinlik çerçevesinde ressam Günsenin Günel'in yaptığı 15 resim su altında sergilendi. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ile dalgıçların su altında görüntülediği, ziyaretçilerin de izleyebildiği resimlerin satışından elde edilecek gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

Plaj Müdürü Burak Ardahan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bin metrekarelik bayrak açarak kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Günsenin Günel ise daha önce yaptığı sergilerinden elde edilen geliri köy çocuklarının okumaları için bağışladığını anlattı. Resimlerinin konusunun deniz altı olduğunu, elde edilecek gelirin de depremzedelere bağışlanacağını dile getiren Günel, "Buraların temiz kalıp korunmasını da hedefliyoruz. Bu Fethiye'de bir ilk. Dünyaca ünlü Ölüdeniz lagününde ilki yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah ses getirir ve birilerine yararı olur" dedi.