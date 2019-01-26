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Ölüdeniz, turkuaz rengi ve dev dalgalarıyla ilgi çekiyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz turkuaz rengine dönüştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz turkuaz rengine dönüştü. Oluşan dev dalgalar seyrine doyum olmaz görüntüler oluştururken, yazın binlerce kişiyi ağırlayan ünlü sahil kışın da vatandaşların ilgi odağı oldu.



Dünyaca ünlü Ölüdeniz'de lodos etkili oldu. Lodos şiddetini artırınca denizde dev dalgalar oluştu. Sahil boyunca dalgaların ve denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, etkili olan lodosun saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaştı. Denizde oluşan turkuaz renk ve dalgaları gören ilçe sakinleri bu anları kayıt altına aldı.

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