Ölüdeniz'de aynı kişiye ait iki ayrı işyeri aynı anda kundaklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı kişiye ait farklı noktalardaki iki işyeri sabah saatlerinde aynı saatte kundaklandı.

Fethiye Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesinde bulunan işyerinde saat 05:20'de yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup amirliği, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. İşyerindeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Aynı saatlerde yanan işyeri sahibin ait Ölüdeniz Yolu üzerindeki bir başka işletmede de yangın çıktı. Bu yangın kısa sürede söndürüldü. Cafe ve döner işletmesi sahibine ait iki ayır işletmenin sabah saatlerinde aynı anda ateşe verilerek kundaklama iddiası üzerine Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.