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Ölüdeniz'de engelli gençler kıyasıya yarıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ’Engelsiz Kulaçlar’ Yüzme Yarışı’nda engelli sporcular Ölüdeniz’de kulaç attı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Engelsiz Kulaçlar' Yüzme Yarışı'nda engelli sporcular Ölüdeniz'de kulaç attı.



Gençlerin spora teşviki, sporcuların desteklenmesi ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması için düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme Yarışı'na 36 engelli sporcu katıldı. Düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli sporcular kulaç attı. Türkiye'de 7.'si, Fethiye'de 5.'sinin düzenlendiği etkinlikte yarışçıların tümü birincilik ile ayrıldı.



Renkli anlara sahne olan etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya verildi.

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