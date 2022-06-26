İhlas Haber Ajansı

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Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Fethiye Ölüdeniz mahallesindeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaşan Fethiye KOM ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.


Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirdi.

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