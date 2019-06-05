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Ölüdeniz'e binlerce araç geldi, yol trafiğe kapandı

Fethiye’den Ölüdeniz’e ulaşan yol, jandarma ekiplerince yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatıldı.

Fethiye'den Ölüdeniz'e ulaşan yol, jandarma ekiplerince yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatıldı.



İlçede yaşanan bayram tatili yoğunluğu nedeniyle jandarma ekipleri Hisarönü Kavşağı'nda araçları durdurdu. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı gözlendi.



Antalya'dan tatile gelen Ersin Güray, yolun çok kalabalık olduğunu ÖLüdeniz'e nasıl ulaşacaklarını bilmediklerini söyledi.

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