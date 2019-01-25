Ölüm kavşağına neşter

Milas-Bodrum arasındaki Baharlı kavşağında sık sık yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının ardından vatandaşların talebi üzerine AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Yavuz Demir'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile yaptıkları görüşmeler sonrası yolda iyileştirme çalışmaları yapılacağı açıklandı.

Karayolunun, projeyi kapsayan bölümündeki kamulaştırma işlemlerinde bir vatandaşın itirazı üzerine başlatılan yasal süreç, kamu yararı gözetilerek sonuçlandırıldığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından verilen bilgiye göre, Baharlı Kavşağı'nda bölgedeki hava muhalefetinin ortadan kalkmasının ardından çalışmalar başlatılacak. Karayolu, Bodrum başta olmak üzere köprülü kavşak projesiyle içinde turistik İncirliin Mağarası'nın da bulunduğu, Baharlı, Gökçeler, Ağaçlıhöyük, Yaka, Savran, Yaşyer, İçme, Damlıboğaz ve Dağarası mahallelerine de ulaşımı daha güvenli biçimde sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın gündemine sık sık kavşak konusunu getirdiklerini aktaran milletvekilleri, “Turistik Bodrum bölgemize ve Milas-Bodrum Havalimanı'na ulaşımı sağlıyor olması nedeniyle özellikle yaz aylarında çok yoğun bir trafik akışının yaşandığı Milas-Bodrum karayolumuzun Baharlı kavşağı bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızın canına mal oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a İl Başkanımız Kadem Mete, Milas İlçe Başkanımız Fahri Acar ve Milas Belediye Başkan Adayımız Barış Saylak'la birlikte yaptığımız girişimler sonucu, kavşağın yapımı öne alındı ve kısa süre içinde başlayacak” dedi.