Ölüm kavşağına sinyalizasyon

Muğla'da karayolunda kör noktalardan birisi olarak bilinen ve trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşın yaralandığı ve yaşamını yitirdiği Gülağzı kavşağına sinyalizasyon sistemi takıldı.

Geçtiğimiz yıllarda kavşak düzenlemesinin yapılması, sinyalizasyon veya üst geçit yapılması için vatandaşlarca eylem yapılan Gülağzı kavşağına Karayolları ekiplerince sinyalizasyon sistemi takıldı. Devrant rampası Ula istikametine inişte Gülağzı Mahallesi sınırları içinde kalan kavşağın bir yanı Yerkesik Mahallesine, diğer tali giriş de Ula Göleti'ne gidiyordu. Karayolu üzerinde bulunan kavşaktan Muğla'nın en önemli turistik ilçeleri Marmaris, Datça, Fethiye ve Antalya'nın ulaşımı sağlanıyor.

Son olarak 28 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kazadan bir hafta sonra da aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Sinyalizasyon sisteminin henüz devreye girmediği Gülağzı kavşağında özellikle yaz sezonunda günlük gidiş ve dönüş araç sayısının 15-20 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.