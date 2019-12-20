İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölümü bekleyen yavruları itfaiye kurtardı

Muğla Fethiye’de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Muğla Fethiye'de su kuyusuna düşen dört köpek yavrusu Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Fethiye Bozyer Mahallesi Toruluk Caddesindeki kuyudan köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler dar su kuyusunda bulunan 4 köpek yavrusunu ip yardımı ile kurtardı. Yavru köpekler sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.