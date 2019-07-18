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Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi Bodrum'da stres attı

Geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu Bodrum’da tatil yaparken objektiflere takıldı.

Geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı. Şişmanoğlu'nun flyboard'un üzerine çıkarak uzun süre deniz üzerinde şov yaptı. Sezon öncesi bol bol tatili tadını çıkaran Şişmanoğlu'nun Bursaspor'a transfer olacağı ise kulislerde konuşulmaya başlandı.


Çoğu futbolcunun kamp dönemi geçirdiği günlerde Ömer Şişmanoğlu ise Flyboard yaparken objektiflere takıldı. Önceki gün Yalıkavak'da tatilin tadını çıkaran Şişmanoğlu denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Süper Lig'de forma giydiği takımlarda golcü kimliği ile öne çıkan Şişmanoğlu'nun Bursaspor'da forma giyeceği öne sürülürken Şişmanoğlu'nun ise bu duruma sıcak baktığı söyleniyor.


Ömer Şişmanoğlu'nun lig başlamadan önce son kez bir tatil yaptığı ve daha sonra transfer tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.

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