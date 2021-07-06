Ömür Gedik sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı Ömür Gedik aylar sonra sevenleriyle Bodrum'da buluştu. Azka Otelde sahne alan Ömür Gedik sahneleri özlediğini açıkladı.

Yeni normalleşmenin ardından Bodrum'da konserler hız kesmeden devam ediyor. En çok konser vererek rekora imza atacak olan Azka Otel 3 ay boyunca her gün bir ünlü isime konser vermeye başladı. 1 Temmuz'da itibaren konserlerine başlayan otelde önceki gün Ömür Gedik sahne aldı. Özellikle sevilen şarkıları seslendiren Gedik sahneleri özlediğini açıkladı. Zaman zaman hayranlarıyla beraber şarkıları seslendiren Gedik, sevenlerine söylediği slow şarkılarla da duygusal anlar yaşattı.