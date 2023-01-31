Önce ablasını sonra kendini öldürmek istemiş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Uğur Öner'in adli makamlardaki ifadesi ortaya çıktı. Öner'in, "Eve gelen bekçilere ve polislere ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. Olayın şokuyla böyle konuştum" dediği öğrenildi.

Olay, 26 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Olayın şokuyla böyle söyledim"

Uğur Öner'in savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını, eve döndüğünü ve kolonyayı içtiğini belirtti. Öner ifadesinde, "Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı. Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle konuştum. Ben öldürmedim. İlk ifademi kabul etmiyorum" dedi.