Önce annesini sonra kardeşini öldürdü, ardından intihar etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önce bir kişi, annesini sonra kardeşini öldürüp kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerine doğru Ortakent Müsgebi Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi. İ.A. iddiaya göre mal paylaşımı meselesinden dolayı annesi 88 yaşındaki S.A. ve 55 yaşındaki kardeşi B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonrası sinir krizi geçiren 58 yaşındaki İ.A., kardeşi ve annesini yanında getirdiği tabancayla vurarak öldürüp intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları evin camını kırarak içeri girdi. İçeride 3 cesetle karşılaşan komşuları olayı polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halası S.A. ile kuzenlerinin başına gelen bu menfur olayı haber alır almaz olay yerine geldi.

Bodrum'da şok etkisi oluşturan olayın ardından, 3 ceset savcılığın incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.