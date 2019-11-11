İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı

Milas’ın 23 Nisan Bulvarında bulunan bir işyerine konuşmak için giden D.

Milas'ın 23 Nisan Bulvarında bulunan bir işyerine konuşmak için giden D. K. işyeri sahibiyle aralarında olan husumet yüzünden tartıştı. D.K. işyerinden çıktıktan sonra kapı önünde bulunan araçtan aldığı silahla arka arkaya ateş açmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.


Yoğun trafik akışının olduğu ve iş çıkışı nedeniyle yayaların da kullandığı bir güzergah olan bölgedeki silah seslerini duyanlar sağa sola kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.


Bölgede olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 7 boş kovan bulundu. Akkent Karakolu'na götürülen D.K. ifade işlemleri devam ederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.