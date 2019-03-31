İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Önce sandığa sonra sahile koştular

Marmaris’te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.

Marmaris'te oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde aldı.


Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak. Oylarını kullanan vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip soluğu sahilde ve sokaklarda aldı. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla kamp çadırı kurarken bazıları da denize girmeyi tercih etti. İlçede yaşayanlarından bazıları ise tercihini yürüyüşte ve kafelerde oturmadan yana kullandı. Körfezde jetski kullananlar ise görsel şölen oluşturdu. Çocuklarıyla sahilde çadır kuran Serhan İmece, “Oyumuzu kullandık çocuklarla birlikte güneşin tadını çıkarıyoruz. Kışın son ayları, yaza doğru gidiyoruz her şey güzel. Marmaris'te yaşamak çok güzel.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.