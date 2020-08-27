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Önce yayaya, sonra aydınlatma direğine çarptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir otomobil, yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobil, yayaya çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Menteşe Cumhuriyet Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 DH 500 plakalı araç şoförü H.Ş., yaya geçidinden geçen bir gence çarptı. Ardından araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yoldan karşıya geçmek isteyen genç kanlar içinde yerde kaldı. Kazanın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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