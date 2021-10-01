Optimist Türkiye Şampiyonası tamamlandı

MUĞLA(İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası, ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası 24-30 Eylül tarihleri arasında Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde yapıldı.

49 kulübün katıldığı şampiyonada Optimist Junior sınıfında 178, Optimist sınıfında da 195 olmak üzere toplam 373 yelkenci mücadele etti. Milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada sert rüzgarda yelken açan sporcular, dalgaların arasında zorlu mücadele verdi.

2022 yılında Bodrum'da yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık niteliğindeki organizasyon, 30 Eylül günü gerçekleştirilen yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, törende yaptığı konuşmada ev sahipliğinden dolayı hem Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ederek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Bodrum dünyanın gözdesi. 2022 yılında kısmetse burada onlarca ülkeden yüzlerce sporcuyu dünya şampiyonasında ağırlama gururunu yaşayacağız. Eminim yine buradaki gibi çok güzel bir atmosferde çok güzel hava koşullarında unutulmaz bir şampiyona yaşatacağız. Bu türden uluslararası şampiyonalarla Bodrumumuzun güziğini gözler önüne sermeye ve dünyanın en iyi yelkencilerini ağırlamaya devam edeceğiz. Bu konudaki çabalarımız hiç bitmeyecek.”

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise şu sözlere yer verdi:

“Çocuklarımızın geleceği, gençlerimizin geleceği, ülkemizi, yönetimi teslim edeceğimiz bu gençlerin sporla büyümesi bizim için büyük bir artı, büyük bir gurur. Ben bu açıdan tüm gençleri tebrik ediyorum, hepsini gözlerinden öpüyorum. Kötü alışkanlıklardan bahsediyoruz ya sporun içinde olan bu gençlerin kötü bir iş yapmaya zaten vakti kalmıyor. Bir de bu çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerinde ruhsal gelişimlerinde çok büyük katkılar sağlıyor. Sporun her dalı birbirinden güzel. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, MHK Başkanı Hakan Kütük ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu tarafından verildi.

Optimist Junior Kızlar kategorisinde Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Ege Naz Aydın birinci sırayı alırken Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Deniz Eraslan ikinci ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Melis Bolat üçüncü oldu.

Optimist Junior Genel kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü'nden Can Üçsel birinci oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Sinan Uslu ikinci, B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Ege Naz Aydın üçüncü, Ahmet Efe Çanakçı dördüncü ve Teos Yat Yelken Kulübü'nden Toprak Çağlayan beşinci sırayı aldı.

Optimist Kızlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Medine Havva Tatlıcan birinciliği, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Derin Bartan ikinciliği ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Defne Isabel Ramirez Zambrano üçüncülüğü elde etti.

Optimist Genel kategorisinde ise Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Medine Havva Tatlıcan birinci sırada yer alırken Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Görkem Arda Koçak ikinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Kutsal Güneş Kurnaz üçüncü, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz Özdemir dördüncü ve Ege Erdemli beşinci oldu.

Şampiyonanın En Küçük Sporcu Özel Ödülü Bodrumspor Yelken Şubesi'nden 2004 doğumlu Deniz Acele'ye verildi.

Tören sonunda Optimist Sınıf Birliği tarafından verilen tarihi optimist bayrağı göndere çekildi.