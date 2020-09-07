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Ören Anaokulu için ön protokoller imzalandı

Milas’ın Ören Mahallesinde eğitim sevdalısı hayırsever Mehmet Oklu tarafından yaptırılacak olan anaokulu için ön protokol Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonunda imzalandı.

Milas'ın Ören Mahallesinde eğitim sevdalısı hayırsever Mehmet Oklu tarafından yaptırılacak olan anaokulu için ön protokol Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonunda imzalandı.


Protokol imza törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Hayırsever Mehmet Oklu, Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, Ören Mahalle Muhtar Azası Güray Yavaş katıldı.


Yapımına en kısa sürede başlanarak hizmete girecek olan Ören İlkokulu Mücella Oklu Atölyeleri ve Anasınıfı Dersliği için Kaymakam Arslan ve hayırsever Mehmet Oklu arasında ön protokol imzalandı.

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