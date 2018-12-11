Ören ve Türkevleri temiz enerjiyle ısınacak

AK Parti heyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'le görüşmesinden çıkan Milas doğalgazı ile Ören ve Türkevleri Mahallesi için çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Bakanlık heyeti Kemerköy Termik Santrali'ne gelerek incelemelerde bulunacak.

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti Milas Belediye Başkan A. Adayı Barış Saylak ve Milas İlçe Başkanı Fahri Acar'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le görüşmelerinde gündeme gelen Milas'ın doğalgazı, Ören'in ve çevresinin atık sıcak suyla ısınması projesinin detayları ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli enerji üretim merkezlerinden Kemerköy Termik Santrali'nde tribünlerin harekete geçirilmesi için denizden alınarak ısıtılan sıcak su, atık hale geldikten sonra tekrar denize salınıyor.

Projeyle termik santralin ilgili bölümüne eklenecek sistem, Ören ve yakınındaki Türkevleri Mahallesi'ne sıcak su sağlayacak. Bu sayede vatandaşlar fosil ya da elektrik enerjisinden çok daha ucuza ısınma imkanına sahip olacak. Isınmanın çevreye hiçbir zararı olmayacak. Ayrıca işletme maliyetleri de doğalgaza göre daha avantajlı olacak.

AK Parti Milas Belediye Başkan A. Adayı Barış Saylak ve İlçe Başkanı Fahri Acar, Ören ve çevresi için hayata geçirilecek projenin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Taleplerin somutlaşmasının ardından ilk olarak milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'la birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sönmez'i ziyaret ettiklerini hatırlatan Acar ve Saylak, santrali işleten şirketle temasların başladığını ve yakında Bakanlık tarafından oluşturulacak uzman heyetin bölgede incelemeye başlayacağını kaydetti.

Saylak ve Acar, “Milas bölgemiz maalesef hava kirliliği konusunda kötü bir unvana sahip. Bu makus talihi yenmek için elimizden gelen tüm imkanları fazlasıyla kullanıyoruz. Bu çaplı büyük projeler ancak iktidarımızın desteklemeleriyle hayata geçirilebilir. Örenimize ve çevresine hayırlı olsun” diye konuştu.