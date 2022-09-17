Ören Yolu Projesi hazırlıkları sürüyor

Milas'ın Beçin Mahallesi'nde Vali Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Emin Çelik, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, vatandaşlar ile mahalle muhtarları karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“20 yıldır yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Düşünün 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı bugün tam 26 milyon aracın kullandığı bir sistem var. Vatandaşımızın hayatına güven ve konfor sağladık. 20 yıl önce 30 milyar dolarlık bir ihracat vardı. Bugün bu rakam 225 milyar dolar. Bu yıl 250 milyar dolara çıkacağı ön görülüyor. Ören yolunun da projesi hazırlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde de bitirilip, yatırım programına alınacak. Hedefimiz dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmek.”