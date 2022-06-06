Ören'de "100 poşetle" çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde çevre temizliği ve doğanın korunması farkındalığını arttırmak amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Ören sahil şeridinde yapılan çevre temizliği etkinliğine Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürleri Ali Aktaş, Türker Yurtsever, Ören İlkokulu, Ören Ortaokulu, Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çökertme İlkokulu idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, yaşamsal alanların korunması, çevre temizliğinde tüm insanlığın sorumlu olduğunu belirterek geri dönüşümün önemine değindi.

Sahil şeridinde yaklaşık 100 poşet ile tüm çöpleri temizleyen öğrenciler, pankartlarla vatandaşlara çevre bilinci konusunda anlamlı mesaj verdiler. Etkinlik öğrenciler ve katılımcılar tarafından çevre temizliğinin yapılması sonrasında sona erdi.