Ören'de her yer göle döndü

İlçe genelinde etkili görülen sağanak yağışlar nedeniyle, Milas'ın Ören Mahallesi'nde sokakları su bastı.

Milas'ta etkili görülen sağanak yağışlı hava, Ören Mahallesi'ni olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışlar nedeniyle, Ören Mahallesi'nde sokakları ve bazı caddeleri su bastı. Ören'de yaşayan vatandaşlar, neredeyse göle dönen sokaklarda ulaşımda sıkıntılar yaşadı.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, yaşanan yağışlardan olumsuz etkilendiklerini ve sokakları su bastığını ifade ederek: “Bir süredir etkili görülen yağışlar nedeniyle, her yeri su bastı. Yollarımız göle döndü, bir yere geçemiyoruz. Her yeri su bastığından dolayı, arabamızla bir yere gidemiyorum. Terk edilmiş bir mahalle gibiyiz. Yetkili mercilerden, bizlere yardım etmelerini bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”