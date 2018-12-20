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Organlarıyla 3 kişiye umut olan Alman hemşire toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarını bağışlanan emekli Alman hemşirenin cenazesi, vasiyeti üzerine Muğla’nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarını bağışlanan emekli Alman hemşirenin cenazesi, vasiyeti üzerine Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.


Yanıklar Mahallesi'ndeki evinde 19 Aralık'ta sabah saatlerinde aniden fenalaşınca Alman uyruklu emekli hemşire Hartmut Franz Even, eşi Christin Even (70), oğlu Armin'le birlikte sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Fethiye'de bir hastaneye kaldırılan Even, buradan Antalya'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi sırasında hayatını kaybeden Even'in organları bağışlandı. Vasiyeti üzerine Even'in cenazesi defnedilmek üzere Fethiye getirildi. Even'nin cenazesi Çiftlik Mahalle Mezarlığında yerleşik yabancılara ayrılan bölümde toprağa verildi. Cenaze törenine Even'in eşi Christian, oğlu Armin ile ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve komşuları katıldı.


Even ailesi ile 1987'de Nevşehir'de tanıştıklarını ifade eden Cengiz Yılmaz, "Even'in Türkiye'yi çok seviyordu. Kendisi öldüğünde Fethiye'ye defnedilmeyi vasiyet etmiş. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorlar. Herkese yardım ederdi. Dört dörtlük bir insandı. Komşularını çok severdi. Hep Müslümanların arkasından söylediğimiz gibi Allah hakkında hayırlısını versin" diye konuştu.

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