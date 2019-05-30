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Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi'ne getirildi.

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