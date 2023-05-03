İhlas Haber Ajansı

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Orman kesim işçisi devrilen traktörün altında kaldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesi Çavdar mevkiinde meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Dokuzçam Mahallesi Çavdar mevkiinde meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.


Alınan bilgilere göre 22 yaşındaki orman işçisi Erhan Korkut, ormanda kesim yaparken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek ormanlık alanda yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada, 22 yaşındaki orman işçisi Erhan Korkut'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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