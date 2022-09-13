Orman Mühendisleri Odası'ndan TAB'a ziyaret

Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin'i ziyaret ederek karşılıklı iş birliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Orman Mühendisleri Odası tarafından 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan “Orman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarı” çerçevesinde OMO Dış İlişkiler Danışmanı OGM Başmüfettişi İsmail Belen, OMO Yönetim Kurulu Üyesi Ankara OBM Şube Müdürü İsmail Hakkı Güney ve OMO Bilişim Danışmanı Sn. Ercan Kaptanoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin'i ziyaret etti.

OMO Dış İlişkiler Danışmanı İsmail Belen, ülkemizdeki arıcılık ve çam balı başta olmak üzere arı ürünleri üretiminin önemli bir bölümünün Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanlarındaki ormanlar ve korunan alanlarda OMO üyelerinin görev yaptığı yerlerde yapıldığını belirterek, Merkez Birliği işbirliğine ve Fuara davet etti.

TAB Genel Başkanımız Ziya Şahin de, “Davet için çok teşekkür ederim. TAB olarak stant açma konusunda elimizden gelen çabayı gösteririz. İl birliklerimizin de fuara katılımı konusunda gerekli duyuruları yaparız” dedi.

Ziyarette, TAB Islah Saha Koordinatörü Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar'da yer aldı.