Orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yumaklı Maahllesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının ihmal ve dikkatsizlik neticesi çıktığı belirtildi.

Menteşe çayı Şefliği sınırları içerisinde yer alan Yatağan Yumaklı Mahallesi Kocaburun bölgesinden dumanların yükseldiğini gören ekipler yangına 41 personel ve 19 araçla müdahalede bulundu. Ormanlık alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının yine ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı belirlendi. Jandarma tarafından el konulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.